Lutto nella Croce verde, morto improvvisamente Angelo Covili

Reggio Emilia – Angelo Covili, storica e massiccia colonna del volontariato della Croce Verde, è morto all’improvviso domenica sera all’età di 59 anni, lasciando tutti senza fiato. Nel tardo pomeriggio è stato colto da un infarto nella sua abitazione a Villa Minozzo. I suoi colleghi della croce verde sono accorsi a soccorrerlo tra l’incredulità e la paura di perderlo.

La situazione però è parsa da subito complicata. Da qui il volo in ospedale con l’elicottero. Ma per lui non c’è stato nulla da fare, ogni tentativo di rianimarlo è stato purtroppo vano. La notizia si è sparsa rapidamente in tutto l’Appennino tra l’incredulità. “Il massiccio se n’è andato”, si diffondeva sui social, nelle chat dei tantissimi amici. Come si parla delle ’leggende’. Ed è così che ’Gelo’ – come lo chiamavano tutti – avrebbe voluto essere ricordato. “Massiccio e spietato” si definiva con quella goliardia unica, tutta sua. E così lui stesso si rivolgeva agli altri. […]

