Scuola 4.0: PIAZZA LIBERTA’, intervento di Aldo Rocco Vitale

SCUOLA 4.0: le Università sono diventate caserme del pensiero

PIAZZA LIBERTA’, intervento di Aldo Rocco Vitale – Docente di Filosofia del Diritto – estratto dalla puntata di sabato 26 agosto 2023



In PIAZZA LIBERTA’ si parla di temi che riguardano la nostra vita.

La NOSTRA vita che però viene pianificata e gestita da organizzazioni pseudo-istituzionali, avulse dai governi e dalla democrazia, la cui forza è l’analfabetismo funzionale delle masse ipnotizzate dal mainsteam.

Per noi, invece, l’obiettivo è infondere conoscenza, consapevolezza ed anche in questa puntata cerchiamo di farlo parlando proprio di PIANIFICAZIONI, dal Piano Scuola 4.0 – un progetto non firmato per la distruzione della scuola e dell’indottrinamento dei giovani, non certo per l’istruzione

L’Università

“Se la scuola annaspa, l’Università non va meglio. I problemi che vediamo in piccolo nella scuola li troviamo ingigantiti e moltiplicati nell’ambito universitario. C’è la fuga dagli atenei, la fuga verso l’estero e c’è tutta una serie di indagini della magistratura sul malfunzionamento delle università, ormai diventate luoghi di accentramento del potere politico, con potenti finanziamenti che devono essere spesi per determinati scopi ideologici.

Le università sono diventate una catena di montaggio del pensiero unico, caserme del pensiero“.

