Malore sul posto di lavoro: morto un 50enne

Milano – Un uomo di 50 anni è deceduto mentre si trovava sul posto di lavoro ad Arese oggi, 18 agosto 2023: sul posto sono giunti i Carabinieri oltre che al personale sanitario.

Sono arrivate sul posto anche un’ambulanza e un’automedica per soccorrere il 50enne colto da malore in azienda ad Arese in via Monte Grappa, ma purtroppo per l’uomo non c’era più nulla da fare. Presenti anche i Carabinieri della compagnia di Rho. Purtroppo per l’uomo, come confermato dal portale regionale di Emergenza e urgenza, non c’è stato nulla da fare. https://primamilanoovest.it