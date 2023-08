Come l’Uzbekistan torna alle origini

Chiunque sia mai stato in Uzbekistan, dove ci sono 300 giorni di sole all’anno, probabilmente si è innamorato di questa meravigliosa e ospitale terra calda anche per il gusto naturale dei prodotti agricoli, genuinamente ecologici, che le persone in altri paesi possono solo sognare. Frutta e verdura succose, fresche, profumate, piene del potere del sole, sono sempre state considerate un simbolo dell’abbondanza e del benessere del popolo uzbeko e hanno attratto i viaggiatori per millenni.

Non per niente si dice che i veri doni della natura si possono gustare solo qui.

Oggi, quando in molti paesi c’è carenza di prodotti agricoli, in Uzbekistan, al contrario, il volume di coltivazione di varie colture è in aumento. Inoltre, il processo stesso si basa su tecnologie moderne avanzate e soddisfa pienamente gli standard internazionali. Ne abbiamo parlato in dettaglio con il ministro dell’Agricoltura della Repubblica dell’Uzbekistan, Aziz Voitov.

di Elena Buldakova – www.planet360.info

«Stiamo seguendo la strada della decarbonizzazione* (rimozione di carbonio da acqua, suolo, ecc.) e della coltivazione biologica dei prodotti agricoli. Siamo contrari agli OGM e il nostro compito principale è fare tutto il possibile affinché verdure, frutta e bacche mantengano il loro gene naturale».

«In precedenza, l’Uzbekistan poteva vantare ottime varietà di mele, pere, pomodori, cetrioli, meloni e angurie… Ma negli ultimi decenni ce ne siamo in qualche modo dimenticati. C’è stato un periodo in cui gli scienziati non sono stati più considerati necessari e ci si è rivolti all’importazione di semi dall’estero. Non è difficile comprare qualcosa, ma poi cosa?! Dopotutto, i semi devono essere germinati e assimilati alle condizioni locali… È un peccato, ma la selezione domestica è indietro di 30 anni».

È chiaro che il compito non è facile, richiede pazienza e tempo, ma se si utilizza un approccio competente, è abbastanza fattibile, ritiene il capo del ministero.

«Prima non esistevano meccanismi per introdurre nuovi sistemi. Ma ora stiamo aggiustando tutto, i nostri specialisti e scienziati lavorano instancabilmente in questa direzione, a stretto contatto. E, quindi, il risultato non tarderà ad arrivare».

Secondo il ministro dell’Agricoltura, ogni paese dovrebbe avere la propria banca genetica nazionale.

«In questa direzione stanno lavorando attivamente il Centro di Selezione e l’Istituto di Agraria. Negli ultimi 5-7 anni ci siamo concentrati su un approccio scientifico alla produzione di semi. E ora stiamo gradualmente ripristinando tutto il potenziale che è stato immeritatamente perso negli ultimi tempi. Insomma, torniamo alle nostre radici. E con gli altri vogliamo condividere solo il meglio che consumiamo noi stessi!»

Secondo Aziz Voitov, un’altra area importante è la cooperazione con i paesi dell’Unione Europea.

«L’UE ha una buona ricerca scientifica nel campo della coltivazione di alcune colture resistenti al gelo e relativamente forti a qualsiasi fluttuazione naturale … In questo caso, il suolo gioca un ruolo importante. Vogliamo realizzare implementazioni – per combinare l’esperienza dei residenti in Europa e in altri paesi con le nostre capacità ed esigenze».

«Ad esempio, in altri stati, la terra viene coltivata in modo diverso. Noi non possiamo permettercelo, perché le acque sotterranee sono molto vicine alla superficie. Se coltiviamo la terra con la composizione chimica dei fertilizzanti che non corrispondono ai parametri naturali attuali, allora penetreranno nel terreno e da lì arriveranno sotto altri campi attraverso i fiumi sotterranei. Quindi, impediremo agli abitanti di altri villaggi di coltivare prodotti di qualità».

Le consistenti riforme in corso nel settore agricolo dell’Uzbekistan aumentano l’interesse per il partenariato da parte dei colleghi stranieri. Ne è un esempio il recente incontro nella città italiana di Cesena (regione Emilia Romagna) della delegazione dell’Uzbekistan guidata dal ministro dell’Agricoltura Aziz Voitov con i rappresentanti dell’imprenditoria italiana. Durante il dialogo, la parte italiana ha mostrato grande interesse per il settore agricolo dell’Uzbekistan, dichiarando un clima favorevole per gli investitori stranieri. E di conseguenza sono avviati colloqui per discutere le opportunità per un’ulteriore espansione della cooperazione.



Cesena (Emilia Romagna, Italia): Incontro della delegazione dell’Uzbekistan guidata dal ministro dell’Agricoltura Aziz Voitov e rappresentanti dell’imprenditoria italiana

A proposito, l’Uzbekistan sta già esportando con successo la pianta medicinale zafferano in Italia. Attualmente sono in corso trattative per la fornitura di pomodori uzbeki alla penisola appenninica.

«Stiamo facendo rivivere l’antico splendore dell’Uzbekistan nella direzione dell’esportazione di ortaggi e prodotti agricoli. Gli italiani, ad esempio, amano molto i pomodori, ma hanno bisogno di varietà speciali per preparare il famoso concentrato di pomodoro. Si scopre che noi ne abbiamo uno! Si chiama Yusupovsky! Lo coltiviamo attivamente e stiamo già negoziando la fornitura di questa varietà di pomodoro all’Italia».

Il fatto che l’Uzbekistan abbia creato un sistema efficace per la coltivazione, la lavorazione, lo stoccaggio e la consegna dei prodotti agricoli, sia alla popolazione che all’estero, merita un’attenzione particolare. Una certa esperienza è già stata accumulata in questo settore. Pertanto, i prodotti offerti dalle imprese del paese sono molto richiesti dagli acquirenti, soprattutto perché corrispondono allo standard mondiale.

«Stiamo costruendo fabbriche e impianti secondo lo standard internazionale GLOBAL G.A.P. (Global Good Agricultural Practice è un sistema internazionale di standard di qualità e sicurezza utilizzati nella produzione di prodotti agricoli). Quando si assegnano i campi, si tiene conto di tutto: la qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo. Tutto deve essere conforme allo standard internazionale in modo che il prodotto finale possa ricevere un certificato europeo», ci spiega Aziz Voitov.

Ma non è tutto. Nuove opportunità sono aperte dal sistema di cluster preso come base.

«Prima veniva esportato solo cotone. E ora stiamo seguendo il percorso di sviluppo e creando una “filiera” in modo che formino essi stessi un portafoglio di ordini. Ad esempio, seminiamo cotone con l’aspettativa che in seguito diventi un prodotto finito. Cioè, si crea una “filera”: cotone > filo > colore > tessuto > taglio > vestiti confezionati …»

Non posso fare a meno di porgli la domanda: «Cioè, vuol dire che si scopre che tutto il processo è già stato calcolato fin nella fase iniziale della coltivazione?!»

«Esattamente. E il reddito da questa impostazione è semplicemente colossale! In senso figurato, se prima l’esportazione di cotone ci dava l’opportunità di guadagnare un milione di dollari, ora questo approccio ci permette di guadagnare tra i 13 e i 18 milioni di dollari».

«Storia simile con il melograno. In precedenza, ci limitavamo all’esportazione di melagrane in Russia. E ora estraiamo circa 27 tipi di prodotti da un frutto di melograno, nostri prodotti che vengono acquistati da Cina, Corea del Sud, Giappone, paesi dell’UE … Di conseguenza, il reddito ottenuto da un melograno è aumentato di almeno 42 volte! Ma nulla è cambiato, la scienza, la tecnologia e l’innovazione sono appena “arrivate”! E questo è solo l’inizio!»

Aziz Voitov ha spiegato quali altri vantaggi possono essere ottenuti da nuovi approcci.

“Con l’introduzione dei sistemi di filiera, prima di tutto risolviamo i problemi sociali: forniamo lavoro ai residenti delle aree rurali, dove vive la maggior parte della popolazione dell’Uzbekistan. Apriamo impianti, fabbriche, importiamo tecnologie… E i giovani hanno iniziato a studiare con grande entusiasmo, compreso l’apprendimento delle lingue straniere, perché tutte le istruzioni per le attrezzature che arrivano in Uzbekistan dall’estero sono in inglese e italiano».

A proposito, c’è un approccio speciale ai giovani in Uzbekistan. Le porte sono aperte ai giovani in tutti i settori. E l’agricoltura non fa eccezione.

«Abbiamo un grande futuro! E tutti possono esprimersi. È interessante vivere e lavorare nel nostro paese! I giovani, ad esempio, possono trovare lavoro in una fabbrica, oppure possono creare un’attività in proprio e promuoverla da soli …»

Ho subito ricordato le conversazioni con alcuni studenti uzbeki che studiano nelle università italiane. Quando ho chiesto a quale paese vorrebbero collegare il loro futuro, hanno risposto tutti all’unanimità che intendono inequivocabilmente tornare in patria, che amano, apprezzano, rispettano e in cui hanno una fede illimitata.

*Nel contesto dell’ecologia globale, la decarbonizzazione è un insieme di misure volte a ridurre le emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera. Ora, decarbonizzazione significa allontanarsi dagli idrocarburi e orientarsi verso un’energia a basse emissioni di carbonio, l’utilizzo di forme alternative di energia come il vento, l’acqua e il sole.

Qualcuno si meraviglia che il nostro giornale stia dedicando tanta attenzione anche all’Uzbekistan. Credo che questa intervista contribuisca a far intuire i tanti perché del nostro interesse. Chi si interessa di geopolitica sa che ogni fattore contribuisce all’evoluzione, specialmente quelli particolarmente attivi e propositivi.

Intervistato da Elena Buldakova, Tashkent