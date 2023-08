Uzbekistan: il fascino di Khiva, un gran sindaco e Lyazgi

Il fascino di un luogo è il risultato di un’alchimia, una formula in cui ogni elemento ha il suo ruolo.

Provate a recarvi a Khiva. Ne resterete folgorati, puro innamoramento. All’inizio non capirete il perché. Poi, man mano, identificherete gli ingredienti dell’alchimia, da una popolazione che sembra impersonare un gradevole ed efficiente compromesso tra Oriente e Occidente, alla sua lunghissima (pluri-millenaria) e intrigante Storia, da ogni dettaglio nelle strade che in un attimo vi hanno fatto tornare indietro nel tempo, come in un sogno molto realistico o in un film dal vivo, alle tante forme con cui la tradizione si esprime, dalla musica alla danza, dagli splendidi oggetti d’artigianato ai sorrisi di un popolo accogliente per definizione.

Se poi avrete la fortuna di conoscere il sindaco, capirete che la testa, come il corpo di quella comunità, sono in armonia tra loro e con il mondo… Benvenuti a Khiva!

di Elena Buldakova – www.planet360.info

Scienza, l’illuminazione sgorga dalla bocca della penna,

La ragione è una spada, la parola è una perla in essa.

E fallo sapere ai proprietari di quelle ricchezze

Li ho conquistati, ora la loro fortezza è mia.

Pakhlavon Mahmud

Durante il mio viaggio come osservatore internazionale alle elezioni presidenziali, tenutesi il 9 luglio di quest’anno, ho incontrato il sindaco (“hokim” in uzbeco) della splendida città di Khiva, Temur Ismailovich Davletov.

Dopo aver visitato la favolosa città-fortezza Ichan-Kala, nel centro di Khiva, il suo ufficio, molto accogliente, come la stessa Khiva, è diventato un apprezzabile riparo dal sole cocente (il termometro all’esterno segnava +43°C!).

Il Lagman verde di Khiva

Dato che era ora di pranzo, abbiamo intuitivamente avviato una conversazione con un argomento culinario, cosa che accomuna i popoli uzbeko e italiano.

«L’Italia è famosa per gli spaghetti. Noi abbiamo un piatto simile: il lagman verde!» osserva Temur Ismailovich con un sorriso.

Quando mi riferisco ad una delle ipotesi secondo cui, forse, la pasta è stata portata in Italia da un viaggio di Marco Polo lungo la Via della Seta , il famoso viaggiatore italiano, il sindaco di Khiva propone il suo punto di vista: «Mi piace questa versione. Questo è uno dei ponti di interazione tra l’Italia e l’Uzbekistan, che ci collega!».

Un sindaco molto carismatico. Da vero diplomatico, crea un’atmosfera fiduciosa, di facilità e leggerezza.

E, da esperto dirigente d’azienda ed ora da sindaco, carica che ha ricoperto negli ultimi 2 anni, dimostra un approccio responsabile tanto alla vita della città, quanto al suo sviluppo socio-economico e culturale… Una ricchezza di approcci grazie alla quale il tempo vola durante la nostra conversazione.

Mi è sembrato sensato proporgli queste considerazioni: «Gli italiani sono famosi per la loro anima, così come per il loro patrimonio storico e culturale. Come il suo paese, anche Khiva ha una lunga storia, specialmente Ichan-Kala (in uzbeko: Ichan Qa’la). Negli anni ’90, questa città medievale fortificata, circondata da possenti mura di argilla all’interno di Khiva, è diventata il primo Patrimonio dell’Umanità dell’Asia Centrale! Sarebbe strano se la palma del primato sulla lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO andasse ad un’altra città. L’attuale primato di Khiva mi sembra una giusta valutazione. So per esperienza personale che, avendo visitato Khiva una volta, mi sentirò attratta qui ancora e ancora, come una calamita! È vero, i voli diretti da Roma alla capitale dell’Uzbekistan sono stati sospesi. Ma senza trasferimenti via Tashkent, Khiva può essere raggiunta direttamente da Milano con la vostra compagnia, Uzbek Airlines».

Il sindaco Davletov ha commentato: «Molte persone provenienti da paesi stranieri visitano Ichan-Kala e ne ammirano la storia. E siamo contenti che la maggior parte dei turisti che vengono a Khiva provenga dall’Italia. Abbiamo voli diretti dall’Europa all’Uzbekistan, dalla Germania, per esempio. Il compito del nostro governo è aumentare i voli da altri paesi».

Ed ha aggiunto che recentemente è riuscito ad aumentare il flusso turistico diretto da 85 paesi. L’apertura del Paese al turismo è testimoniata anche dal fatto che il regime senza visti è attualmente valido per i cittadini di 90 paesi del mondo e i viaggiatori di 101 paesi possono utilizzare la procedura di visto elettronico.

L’obiettivo lo ha chiarito il sindaco: «Ci siamo posti un obiettivo a breve termine: aumentare il flusso turistico di oltre 3 volte. Per ordine del nostro presidente Shavkat Mirziyoyev, vengono prese molte misure volte allo sviluppo di antiche città, monumenti del patrimonio culturale e storico, inclusa l’antica Khiva. Inoltre, gli investitori locali e stranieri che intendono contribuire in questa direzione sono dotati di privilegi speciali. Dato il clima positivo per gli investimenti, i governi di Belgio e Kazakistan hanno già incanalato i loro investimenti nel settore dell’ospitalità locale».

Anche gli uomini d’affari locali non si sono fatti da parte. Secondo Temur Davletov, il loro contributo al lancio degli hotel ammontava a circa $ 35.000 (n.d.r.: che in Uzbekistan sono molti, visto che per la stessa operazione in Occidente ce ne vorrebbero dieci volte tanto). Oggi ci sono 140 hotel a Khiva.

Particolare attenzione, secondo Temur Ismailovich Davletov, merita la conservazione del patrimonio culturale e storico del paese: «I turisti sono attratti dalla componente storica di Khiva e dalla cultura del popolo uzbeko. I vecchi edifici sono di grande interesse. Le prime madrase e moschee furono costruite nel XIV secolo. Sono adiacenti a quelli più moderni (fine XIX – inizio XX secolo). Lo stato sta adottando molte misure per preservare la nostra storia. Lavoriamo a stretto contatto con l’UNESCO. Periodicamente eseguiamo lavori di restauro».

Secondo il sindaco, molta attenzione è rivolta all’educazione dei giovani.

«A Khiva, ad esempio, c’è un College of Historical and Cultural Heritage. Questo è un chiaro esempio della politica statale in corso per preservare e rafforzare i valori tradizionali nel campo dell’istruzione e dell’educazione, lavorando con i giovani.

Siamo giunti ad un’opinione condivisa: sarebbe stato utile stabilire una cooperazione tra restauratori uzbeki e italiani.

I Khiviani

La gente di Khiva è straordinariamente bella, ospitale e molto attenta alla propria cultura e tradizioni. Durante la costruzione delle abitazioni, cercano ancora di preservare le caratteristiche architettoniche tradizionali della città.

Geograficamente, va precisato che Khiva è nella regione di Khorezm.

I Khorezmiani-Khiviani aderiscono allo stesso approccio nella produzione di vari tipi di abiti e copricapi nazionali, che sono sorprendentemente diversi dagli abiti di altre regioni del paese.

Artigianato locale e tessuti fatti a mano sono ampiamente rappresentati nei negozi lungo le strade del centro città di Ichan-Kala, che attualmente impiega più di 3.000 artigiani.

A proposito, come ha notato il Sindaco di Khiva, alle persone che vivono nel “museo aperto sotto il cielo” viene fornito tutto il necessario: cibo, fonte di energia, ecc.

Fondamentalmente, tutti sono impegnati nel campo dei servizi turistici: preparano la cucina tradizionale di Khorezm, producono artigianato, metallo, oro, argento, prodotti in legno, ecc.

Lyazgi

La Lyazgi è un’antica danza tradizionale di Khiva.

«Oltre al servizio turistico, Khiva vanta risultati nell’economia industriale. Ma, naturalmente, tiene più d’ogni cosa alle tradizioni», continua a spiegare Temur Davletov. «Abbiamo una tradizione: un’antica danza della terra di Khorezm con una storia di tremila anni, che si chiama “Lyazgi“».

La Lyazgi è inclusa nell’elenco rappresentativo dell’UNESCO. La storia della Lyazgi è avvolta da molte leggende. Secondo una di esse, il Creatore ha dotato la persona che ha creato di un’anima, con l’aiuto della Lyazgi.

Sono stato fortunata non solo nell’aver potuto vedere eseguire questa danza popolare, molto nota a Khiva, ma anche nell’averla potuta ballare con dei professionisti! Ho provato una sensazione indescrivibile!

Temur Davletov ci spiega: «Lyazgi è anche unica, in quanto ogni movimento della danza è importante: raffigurano il sole e l’acqua, e raccontano anche dell’anima, del corpo umano e persino dello scheletro umano. Ecco perché si chiama “danza naturale”. A questa leggenda sono dedicate canzoni e poemi epici».

A proposito, l’anno scorso i rappresentanti di 32 paesi, tra cui l’Italia, hanno preso parte al festival di danza Lazgi.

In risposta alle mie reazioni entusiaste, mi è stato consigliato di visitare i gruppi sui social network dedicati ai “clank”, dove è possibile seguire lezioni online. Ho promesso di essere ben preparata in occasione della prossima visita!

Puoi anche immergerti nella vita culturale e nella vita del popolo di Khiva visitando vari festival che si tengono qui regolarmente, quasi ogni mese. Questa linea è attivamente sostenuta dal Presidente del paese.

Come ci ribadisce e dettaglia Temur Davletov: «Per presentare la nostra cultura al mondo, organizziamo festival tradizionali e concorsi internazionali. Di recente abbiamo organizzato una competizione internazionale di lottatori, a cui hanno preso parte atleti di 16 paesi (Kirghizistan, Kazakistan, Cuba, Brasile, ecc.). Ad agosto si terrà il Festival dei meloni e delle angurie e per settembre è previsto un festival etnico. Cogliendo questa opportunità e data un’occasione così meravigliosa, lascia che ti inviti a Khiva!»

Allora, perché rifiutare un’offerta del genere?

Ogni occasione è buona per ritrovarsi nell’affascinante atmosfera di una favola orientale!

In ricordo dell’incontro, l’ospitale sindaco mi ha fatto omaggio di una raccolta di rubaiyat (poemi) di Pakhlovon Mahmud, il famoso poeta persiano di Khorezm. I testi sono in uzbeko, russo, inglese e turco.

Ma Temur Davletov ha promesso che presto sarebbe stata aggiunta una traduzione in italiano!