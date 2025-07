Armi a Kiev, Kallas: ‘se pagate dalla UE non è sostegno Usa’

“Se paghiamo per queste armi, è il nostro sostegno, quindi questo è un sostegno europeo, e stiamo facendo tutto il possibile per aiutare l’Ucraina. L’appello è che tutti facciano lo stesso. Se prometti di fornire le armi, ma dici che qualcun altro le pagherà, non sono realmente fornite da te”.

E’ quanto afferma l’Alta rappresentante Ue per la politica estera, Kaja Kallas, nella conferenza stampa al termine del Consiglio Esteri, rispondendo a una domanda sulle affermazioni di Donald Trump secondo cui darà armi a Kiev ma sarà l’Ue a pagarle. tgcom24.mediaset.it