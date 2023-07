Ogni cittadino dell’Uzbekistan potrà scegliere

Domenica 9 luglio 2023, si terranno in Uzbekistan le elezioni presidenziali anticipate in Uzbekistan. La ragione di ciò è stata la modifica della durata in carica della figura presidenziale da 5 a 7 anni. Oggi, la leadership della Commissione elettorale centrale dell’Uzbekistan ha tenuto una conferenza stampa sui preparativi per l’elezione del capo di stato.

Articolo di Elena Buldakova, inviata speciale in Uzbekistan.

Candidati alla carica di capo dello Stato

Ulugbek Ilyasovich Inoyatov – del Partito democratico popolare (PDPU);

– del Partito democratico popolare (PDPU); Shavkat Miromonovich Mirziyoyev – (attuale Presidente) del Movimento degli imprenditori e degli uomini d’affari – Partito Liberal Democratico (UzLiDeP);

– (attuale Presidente) del Movimento degli imprenditori e degli uomini d’affari – Partito Liberal Democratico (UzLiDeP); Robakhon Anvarovna Makhmudova – del Partito socialdemocratico (SDPU) “Adolat”;

– del Partito socialdemocratico (SDPU) “Adolat”; Abdushukur Khudoykulovich Khamzaev – del Partito ecologico.

Come hanno affermato oggi in conferenza stampa i membri della Commissione Elettorale Centrale (CEC) della Repubblica dell’Uzbekistan, ogni cittadino del Paese potrà votare alle elezioni.

In totale, nella repubblica sono stati creati 10.784 seggi elettorali. 56 seggi elettorali operano sotto le rappresentanze diplomatiche e di altro tipo dell’Uzbekistan in 39 paesi stranieri.

Voto anticipato

Dal 28 giugno al 5 luglio si è svolto il voto anticipato alle elezioni presidenziali della Repubblica dell’Uzbekistan. Vi hanno partecipato cittadini che non hanno la possibilità di essere nel proprio luogo di residenza il giorno delle elezioni.

Secondo la Commissione elettorale centrale, al 1° luglio 2023, 376.623 elettori hanno esercitato il diritto al voto anticipato. Di questi, 275.592 hanno votato sul territorio della repubblica e 101.031 all’estero.

Le conclusioni preliminari sui risultati delle elezioni presidenziali anticipate in Uzbekistan saranno annunciate in una conferenza stampa da osservatori dell’Ufficio OSCE per le istituzioni democratiche e per i diritti umani (ODIHR).

Pronti per le elezioni!

L’8 luglio, la leadership della Commissione Elettorale Centrale dell’Uzbekistan ha tenuto una conferenza stampa sui preparativi per l’elezione del Presidente della Repubblica dell’Uzbekistan.

Come ha affermato il vicepresidente della Commissione elettorale centrale (CEC) della Repubblica, Bakhrom Kuchkarov, durante una conferenza stampa, per informare gli elettori in Uzbekistan sono stati utilizzati tutti i possibili strumenti di notifica: spot televisivi, volantini e SMS con l’invito a recarsi alle urne, riunioni con gli elettori, ecc.

«A ogni elettore in viaggio all’estero sono stati forniti avvisi speciali sulla procedura per votare all’estero ai valichi di frontiera. Ad ogni elettore è stato inoltre consegnato un foglio informativo o “invito”. Spiega in dettaglio la procedura, l’ora e il luogo del voto alle elezioni. Gli avvisi SMS sono stati inviati anche ai telefoni cellulari. Abbiamo cercato di raggiungere tutti gli elettori», ha affermato Bakhrom Kuchkarov.

«Nel caso in cui l’invito non sia arrivato al destinatario, ciò non significa affatto che la persona non sarà in grado di prendere parte alla votazione», ha affermato Zainiddin Nizamkhojaev, presidente della CEC.

Al fine di fornire supporto agli elettori, la Commissione elettorale centrale ha lanciato una hotline gratuita (Call-center), attraverso la quale le persone potevano determinare il seggio elettorale e ricevere qualsiasi altra informazione di interesse sulle elezioni in uzbeko, russo e karakalpak.

Durante la campagna informativa prima delle elezioni in Uzbekistan, in tutta la repubblica sono stati affissi più di 389.000 manifesti che chiedevano la partecipazione alle elezioni presidenziali. Gli striscioni elettorali sono stati posizionati su 966 cartelloni pubblicitari, più 1.317 sui monitor pubblicitari esterni. Poster elettronici con l’appello a partecipare alle elezioni sono stati trasmessi nelle stazioni e nei vagoni della metropolitana e all’interno degli autobus.

Sono state create condizioni confortevoli anche per gli elettori con disabilità. Pertanto, è stato stampato uno stencil per il voto in Braille. Ogni seggio elettorale è dotato di questo modello e di cabine appositamente attrezzate per il voto segreto delle persone con disabilità.

Secondo Nizamkhodzhaev, nel Paese sono registrati 19 milioni 593mila 838 elettori.

I seggi elettorali apriranno domenica alle 8:00 ora locale e chiuderanno alle 20:00. Osservano le elezioni sia osservatori internazionali che rappresentanti di organizzazioni pubbliche e partiti locali. Secondo la CEC, i risultati preliminari delle elezioni saranno resi pubblici il 10 luglio.

Trasparenza e sicurezza del processo di voto

Come ha affermato Bekmurod Abdullayev, vice capo del Ministero degli affari interni, in una conferenza stampa sulla preparazione e lo svolgimento delle elezioni presidenziali anticipate nella Repubblica dell’Uzbekistan, nei seggi elettorali sono state installate più di 200 videocamere per garantire la trasparenza e la sicurezza del processo elettorale nel quadro delle elezioni presidenziali anticipate in Uzbekistan.

«Comprendiamo che il mondo intero ci sta guardando, quindi il processo di voto sarà trasmesso in diretta, anche su Internet. E le conferenze stampa si terranno regolarmente», ha dichiarato Zainiddin Nizamkhodzhaev, presidente del CEC.

Elena Buldakova, Tashkent.

Foto a cura dell’autrice

