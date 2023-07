Colpo di stato in Niger

AGI.IT – “Il presidente Mohamed Bazoum è stato rimosso dal potere. Lo ha annunciato un gruppo di soldati apparso sulla televisione nazionale del Paese dell’Africa occidentale, poche ore dopo che il presidente era stato trattenuto nel palazzo presidenziale.

L’esercito del Niger ha annunciato di aver rovesciato il presidente legittimo del Paese, Mohamed Bazoum, a seguito del “continuo degrado della situazione di sicurezza e della cattiva gestione economica e sociale”.

In un comunicato letto dalla televisione nigerina e firmato dal generale Salifou Mody, capo di stato maggiore, i rappresentanti dei golpisti, organizzati in una piattaforma denominata Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria (CLSP), hanno ribadito il “rispetto di tutti gli impegni sottoscritti dal Niger”.

Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha chiesto il “rilascio immediato” di Mohamed Bazoum, il presidente del Niger trattenuto nel palazzo presidenziale da un gruppo di soldati che ha dichiarato di averne rovesciato il potere. “Ho parlato con il presidente Bazoum questa mattina e ho chiarito che gli Stati Uniti lo sostengono fermamente come presidente democraticamente eletto del Niger. Chiediamo il suo rilascio immediato”, ha dichiarato Blinken, in visita in Nuova Zelanda.