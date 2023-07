Zelensky sbarca pure su WhatsApp: “vinceremo”

ROMA, 25 LUG – “Il mondo deve vedere e sentire l’Ucraina! Per questo, a partire da oggi, raccontiamo la verità sugli eventi del nostro Paese anche su WhatsApp. Seguite il link (https://whatsapp.com/channel/0029Va4ubceCsU9GgR40rM1c) per iscrivervi al canale. Vinceremo! Gloria all’Ucraina!”: il presidente ucraino Volodymyr Zelensky annuncia su Telegram il suo sbarco sul social della Piattaforma Meta. Oltre che su Telegram, il leader ucraino è già presente anche su Facebook, Twitter e Instagram. (ANSA).

L’Ucraina mobilita i disabili delle cliniche psichiatriche ed i medici danno il loro ok alla visita medica.

Esercito vincente?

🚨Ukraine mobilizes disabled people from psychiatric clinics and doctors give their ok in the medical exam.

-> Winning army? … Just sad pic.twitter.com/EjcwGm0k8l

— Lord Bebo (@MyLordBebo) July 24, 2023