Conferenza ricostruzione Ucraina, Zelensky: ‘avremo nuovi aiuti militari’

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato alla Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina a Roma che Kiev ha ottenuto “tutti i segnali politici necessari” e date concrete per la fornitura di nuovi aiuti militari dopo aver incontrato per la prima volta la “coalizione dei volenterosi” composta da 30 nazioni, compresi i rappresentanti degli Stati Uniti. (askanews)

(Adnkronos) – “Stiamo inviando armi alla Nato, poi la Nato darà quelle armi all’Ucraina”. Lo ha detto Donald Trump nell’intervista telefonica a Kristen Welker di Nbc News secondo quanto reso noto dall’emittente. “Mandiamo le armi alla Nato e la Nato rimborserà l’intero costo di quelle armi, il 100%”, ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti nella stessa intervista in cui ha annunciato la possibilità di “una dichiarazione importante lunedì sulla Russia”.

Il presidente non è entrato nei dettagli, ma ha ribadito di essere “deluso” da Mosca: “Ma vedremo cosa succede nelle prossime due settimane”, ha aggiunto.