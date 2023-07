Nave Emergency traghetta 171 migranti nel porto di Taranto

È terminato questa mattina al porto di Taranto lo sbarco dei 171 migranti prelevati dalla nave Life Support di Emergency lo scorso 20 luglio. I clandestini erano stati recuperati in quattro diversi interventi. Tredici migranti in condizioni di fragilità erano già sbarcati a Lampedusa. I migranti provengono da Benin, Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea, Egitto, Eritrea, Mali, Senegal, Sierra Leone, Siria e Sudan. Tra le persone sbarcate a Taranto, ci sarebbero 20 donne e 51 presunti minori di cui 46 non accompagnati.

Secondo uno dei migranti prelevati partiti da Sfax, in Tunisia c’è razzismo ed i tunisini attaccano spesso gli africani neri.

► Presidente della Tunisia: “misure urgenti contro l’arrivo di orde di clandestini che compiono violenze e crimini inaccettabili”