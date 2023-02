Martedì 21 febbraio il presidente tunisino Kais Saied ha invocato “misure urgenti” contro l’immigrazione clandestina di africani sub-sahariani nel suo Paese, affermando che la loro presenza è fonte di “violenza e crimini”.

Kais Saied ha presieduto una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale “dedicata alle misure urgenti che devono essere prese per far fronte all’arrivo in Tunisia di un gran numero di migranti illegali dall’Africa sub-sahariana”, si legge in un comunicato stampa della presidenza.

Durante questo incontro Kais Saied ha parlato con estrema durezza dell’arrivo di “orde di migranti clandestini” la cui presenza in Tunisia è, secondo lui, fonte di “violenze, crimini e atti inaccettabili”, insistendo sulla “necessità di porre rapidamente fine a questa immigrazione. Ha inoltre sostenuto che questa immigrazione illegale faceva parte di una “impresa criminale ordita all’alba di questo secolo per cambiare la composizione demografica della Tunisia”, al fine di trasformarla in un paese “solo africano” e offuscare il suo “arabo-musulmano”.

Ha invitato le autorità ad agire “a tutti i livelli, diplomatico, di sicurezza e militare” per affrontare questa immigrazione e “l’applicazione rigorosa della legge sullo status degli stranieri in Tunisia e sull’attraversamento illegale delle frontiere”. “Coloro che sono alla base di questo fenomeno stanno trattando esseri umani mentre affermano di difendere i diritti umani”, ha affermato, secondo il comunicato stampa della presidenza.

