Violenta rapina in villa nel modenese, “abbiamo temuto di morire”

A San Venanzio di Maranello, nel Modenese, si è consumata una rapina “da film”. Così l’anziano imprenditore (76 anni) ha descritto quanto gli è accaduto nella notte. “Abbiamo temuto davvero di morire: una cosa così l’avevo vista solo nei film”, ha detto ai giornali. La rapina è stata infatti piuttosto violenta e non si è limitata solo al furto di soldi e beni di lusso, come un Rolex. Gli anziani sono stati picchiati e minacciati di morte. Si indaga sui ladri professionisti.

Nella notte tra giovedì e venerdì due anziani sono stati presi di mira da 4 malviventi. I ladri sono entrati nella villa dell’imprenditore di 76 anni e sua moglie e, con il volto coperto, li hanno minacciati.

Gli anziani erano intenti a guardare la televisione in cucina quando i quattro ladri, probabilmente dell’Est Europa per via del modo di parlare, sono entrati nella casa passando per una finestra. Moglie e marito sono stati aggrediti, spinti a terra e picchiati da una parte dei rapinatori, mentre gli altri erano alla ricerca di beni da recuperare.

La rapina è stata descritta come violenta e brutale. Secondo l’anziano imprenditore del settore ceramico, Giuseppe Marasti: “Una cosa così l’avevo vista solo nei film”.

I due anziani sono stati infatti picchiati e minaccia di morte in caso avessero chiamato i carabinieri. “Torno a ucciderti” è stato loro detto. L’uomo non si è però fatto intimorire e dopo aver reagito alle minacce i ladri hanno deciso di chiuderli in una stanza e controllarli a vista.

I quattro ladri, dalla notte di terrore, si sono portati via circa 1.500 euro in contanti trovati in una cassaforte e l’orologio Rolex al polso dell’imprenditore.

Sul luogo sono sopraggiunti, in seguito alla chiamata degli anziani, i Carabinieri di Modena. Insieme ai colleghi del Ris si stanno cercando prove sull’identità dei quattro ladri professionisti. Giuseppe e la moglie sono stati trasportati al pronto soccorso di Sassuolo per ricevere le cure del caso. Sul corpo: contusioni e abrasioni.

