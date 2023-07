Milano, rissa multietnica: 2 feriti, uno grave

Due feriti, di cui uno grave. Questo il bilancio di una rissa scoppiata intorno a mezzanotte e mezza di sabato 15 luglio in via Paolo Sarpi a Milano. Sul posto 118 e polizia di Stato. Cinque, in totale, le persone rimaste coinvolte nella lite, scoppiata per motivi ancora da accertare. In base a quanto ricostruito dagli agenti, due marocchini di 25 e 31 anni avrebbero iniziato a insultare due filippini di 22 anni e un italiano di 21 anni, per poi aggredirli fisicamente.

Ad avere la peggio, poi, è stato il 31enne marocchino, incensurato come il suo connazionale. Per via dei traumi e delle ferite riportati a causa dei colpi ricevuti, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Raffaele di Milano. Al momento dell’arrivo dell’ambulanza, comunque, era cosciente e non corre pericolo di vita. Portato al pronto soccorso del Fatebenefratelli, ma in codice verde, anche uno dei due filippini, incensurato. Tutti e cinque i coinvolti nel diverbio sfociato in aggressione sono stati denunciati per rissa aggravata. www.milanotoday.it