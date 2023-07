Clima, Greta: “caldo record, agire subito”

Greta Thunberg lancia l’allarme caldo e avverte: “E’ emergenza clima”.

Su Twitter l’attivista svedese scrive: “Attualmente stiamo rompendo i record di caldo in tutto il mondo. La scorsa settimana abbiamo vissuto i momenti più caldi mai registrati, per molti giorni di seguito. Stiamo anche registrando temperature record sul livello del mare e livelli record di ghiaccio. E’ un’emergenza”.

Greta Thunberg ha pubblicato il “cinguettio” usando l’hashtag “Fridays for future” e allegando una foto in cui tiene in mano un cartello con la scritta “Azione per il clima adesso”.

Il tweet di Greta Thunberg arriva tre giorni dopo il via libera alla legge sulla natura dell’Europarlamento. In occasione della votazione, l’attivista aveva detto: “La nostra battaglia continua, senza natura non c’è futuro”. Poi aveva aggiunto: “E’ scandaloso che si debba lottare per le briciole, questi problemi non dovrebbero neanche esistere”.

Week 256. We are currently shattering heat records all over the world. Last week we experienced the hottest days ever recorded, many days in a row. We are also experiencing record high sea level temperatures and record low ice levels. This is an emergency. #FridaysForFuture pic.twitter.com/S2IlK0leoS

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 14, 2023