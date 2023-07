Maxi rissa tra 20 persone, due egiziani accoltellati

Due egiziani sono stati accoltellati durante una maxi rissa tra 20 persone in piazza Garibaldi a Seggiano (frazione di Pioltello, hinterland est di Milano) nella serata di venerdì 7 luglio. Sul caso stanno indagando i carabinieri che hanno denunciato quattro persone per rissa e lesioni aggravate (due di questi sono già noti alle forze dell’ordine).

La zuffa si è scatenata poco dopo le 21.30 quando oltre 20 persone hanno iniziato a fronteggiarsi in piazza a suon di pugni, calci e coltellate. Sono stati alcuni residenti a chiamare il 112 segnalando quando stava accadendo e sul posto sono intervenuti due equipaggi della stazione di Pioltello, oltre alle ambulanze del 118.

Due persone sono rimaste gravemente ferite: un egiziano di 43 anni ha riportato coltellate al torace e alle gambe ed è stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Cernusco. Ferito gravemente anche un 29enne sempre egiziano e sempre trasportato in codice rosso a Cernusco per alcune ferite al torace. Nessuno di loro, comunque, è in pericolo di vita. Altre due persone, due egiziani di 21 e 21 anni, invece, sono stati accompagnati al pronto soccorso di Melzo e del San Raffaele per alcune ferite superficiali al torace. Quest’ultimi, stando a quanto trapelato, hanno avuto qualche problema con la giustizia.

I carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto, qualche elemento utile alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso della zona. Sul luogo della rissa è stato trovato e sequestrato un coltello a serramanico sporco di sangue. www.milanotoday.it