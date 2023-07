Violenze Francia, conta dei danni: un miliardo per le imprese, 20 milioni per trasporti

Dopo varie notti di rivolte urbane in Francia si fa una prima conta dei danni. Secondo l’autorità dei trasporti nella regione parigina de l’Ile-de-France, citata da Le Parisien, i danni per i trasporti pubblici ammontano a 20 milioni di euro. In un’intervista allo stesso quotidiano, Geoffroy Roux de Bézieux, dirigente del Medef, principale associazione degli imprenditori francesi, stima i danni alle imprese in almeno un miliardo di euro, senza contare il danno d’immagine per il turismo.

Secondo i suoi dati, oltre 200 negozi sono stati completamente saccheggiati, 300 agenzie bancarie distrutte, 250 tabaccherie sono state prese di mira. Sono stati attacchi «con una violenza assoluta. E’ stato rubato tutto, anche i registratori di cassa, prima di mettere a fuoco per distruggere», ha sottolineato. Il presidente della Confederazione dei tabaccai, Philippe Coy, fornisce numeri ancora più alti: ben 429 bar-tabacchi sono stati vandalizzati, di cui 170 nell’Ile-de-France.

«È una desolazione, una costernazione. Perché se la prendono con noi? perché distruggono il nostro lavoro quando siamo qui per accogliere tutti i francesi? E’ un caos totale», ha detto a Bfmtv.

