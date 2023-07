Auto contro scuola a Londra, morta una bambina

LONDRA, 06 LUG – Una bambina è morta dopo che questa mattina un fuoristrada è piombato su una scuola elementare di Wimbledon, nel sud-ovest di Londra, la Study Preparatory School. Ne ha dato notizia la polizia. La conducente del veicolo, una quarantenne, è finita in manette. Secondo Sky News alcuni dei feriti, che sarebbero in tutto nove fra cui sette bambini, versano in gravi condizioni.

Diverse persone, almeno sette bambini e due adulti, sono rimaste ferite dopo che un’auto si e’ schiantata contro una scuola elementare a Wimbledon, quartiere a sud-ovest di Londra. Oltre alle numerose ambulanze giunte sul posto, sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Secondo la Met Police si e’ trattato di un incidente ed e’ stato escluso l’atto terroristico.

“Quando sono arrivato sul posto c’erano pochi servizi di emergenza, ma pedoni e guardiaparchi cercavano di dirigere il traffico per garantire ai soccorsi di raggiungere il luogo dell’incidente. Per via dell’accesso stretto della strada e delle barriere che l’auto ha dovuto superare credo che sia difficile dire che si sia trattato di un incidente“. E’ la testimonianza di un fattorino che si e’ trovato sul luogo dell’incidente mentre lavorava. ANSA