Rapina a Milano, due egiziani in manette

Due giovani egiziani, di 19 e 20 anni, sono stati fermati dalla polizia per aver rubato il cellulare a un uomo di 27 anni in via de Tocqueville, un’area molto frequentata per la vita notturna a Milano. La rapina è avvenuta nella notte, poche ore fa.

Nonostante la vittima sia stata spinta e strattonata, non ha subito danni fisici e non è stato richiesto l’intervento di un’ambulanza. I due giovani hanno preso il suo telefono. Grazie alla funzione di geolocalizzazione del dispositivo, gli agenti del commissariato Garibaldi-Venezia sono riusciti a rintracciare i due ladri e ad ammanettarli.

Ma un altro evento violento è avvenuto domenica a Milano. Secondo quanto trapelato, infatti, una donna marocchina di 42 anni è stata leggermente ferita al viso con un oggetto tagliente in via Gola, a Milano (zona Navigli). Due ragazze hanno cercato di rubarle il cellulare.

Il tentativo di rapina è avvenuto poco prima delle 7. Le due ragazze si sono avvicinate alla donna chiedendo il suo telefono. Quando la donna ha reagito, le giovani l’hanno ferita sotto l’orecchio e sono scappate. La vittima è stata poi portata all’ospedale Policlinico. La polizia sta indagando sull’incidente.

Non è chiaro se l’abbiano colpita con un taglierino o un coccio di bottiglia. Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita. Sul posto 113 e i soccorritori di Areu.