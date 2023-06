Cnn: “Usa valutano invio di munizioni a grappolo a Kiev”

Cnn: “Gli Usa valutano invio di munizioni a grappolo”

Gli Stati Uniti stanno seriamente considerando l’invio all’Ucraina di munizioni d’artiglieria a grappolo, un tipo di arma assai controversa e bandita da diversi Paesi, inclusi Regno Unito, Francia e Germania. Lo riferisce la Cnn citando varie fonti a conoscenza del dossier.

“Queste munizioni avrebbero senza dubbio un impatto significativo sul campo di battaglia”, ha spiegato un dirigente statunitense al network. Secondo le fonti, è attesa presto una decisione finale dalla Casa Bianca. Se approvate, le armi potrebbero essere incluse in un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina già il mese prossimo.

Wsj: Usa valutano invio a Kiev di missili a lunga gittata

Gli Usa hanno preso in considerazione l’approvazione del sistema missilistico tattico a lungo raggio Atacms per l’Ucraina. Lo scrive in esclusiva il Wall Street Journal, citando dirigenti americani ed europei. L’Atacms ha una gittata di circa 300 km, sufficiente per colpire obiettivi russi molto dietro le linee del fronte, anche in Crimea da dove partono gli attacchi con droni di fabbricazione iraniana. Joe Biden non ha ancora dato il suo ok, ma le fonti dicono di aver visto ampi segnali di apertura.

