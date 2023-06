Rapina un turista e si finge minorenne: arrestato senegalese

Tradito dai vestiti. Un uomo di 19 anni, cittadino del Senegal, è stato arrestato martedì mattina a Milano con l’accusa di rapina in concorso dopo aver aggredito e derubato un 21enne americano, in città per turismo. Le strade di vittima e aggressore – che era in compagnia di un complice, fuggito – si sono incrociate in via De Cristoforis, in zona Porta Nuova.

Lì il giovane americano è stato accerchiato dai due che lo hanno spintonato a terra e colpito per portargli via una collanina in argento e un Apple watch. Grazie alle immagini registrate dalle telecamere e alle descrizioni fornite dal 21enne, i carabinieri della stazione Moscova hanno rintracciato il rapinatore in piazza 25 aprile, poco distante.

L’aggressore, vestito con gli stessi abiti ripresi dagli occhi elettronici, è stato trovato in possesso dell’orologio, ma non della collana. Ai militari ha detto di avere 16 anni, verosimilmente per evitare il carcere, ma gli esami specifici a cui è stato sottoposto in ospedale hanno svelato che ha più di 19 anni. Per lui si sono aperte quindi le porte di San Vittore.

