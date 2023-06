Svezia, autorizzata manifestazione che prevede rogo del Corano

La polizia svedese ha dichiarato di aver concesso un permesso per una protesta in cui l’organizzatore intende bruciare un Corano fuori dalla moschea principale di Stoccolma oggi, all’inizio della tre giorni di festa musulmana Eid al-Adha. Il rogo dovrebbe avvenire nel pomeriggio, come riporta il media svedese Expressen.

L’autorizzazione arriva due settimane dopo la sentenza di una corte d’appello svedese che ha respinto il divieto di bruciare il Corano imposto dalla polizia, in seguito al rogo del libro sacro musulmano davanti all’ambasciata turca, che a gennaio ha provocato settimane di proteste. www.rainews.it

Svezia, immagini da Malmö