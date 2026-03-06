Svezia, ‘lo stupro sia riconosciuto come motivo per espellere migranti’

BRUXELLES – La Svezia chiede una linea piÃ¹ dura nell’applicazione della Convenzione sui rifugiati del 1951, proponendo che lo stupro e le altre forme di violenza sessuale grave, come abusi e molestie sessuali, sfruttamento e prostituzione forzata, vengano classificati “per loro stessa natura” come reati particolarmente gravi al fine di consentire l’espulsione dei migranti condannati per aver commesso tali reati.

La proposta, contenuta in un documento di indirizzo rivolto all’Unhcr, riguarda l’interpretazione dell’articolo 33(2) della Convenzione, che consente l’eccezione al divieto di respingimento (non refoulement) per i rifugiati condannati per crimini di estrema gravitÃ che costituiscono un pericolo per la comunitÃ ospitante.

In particolare, il punto cardine della proposta riguarda l’interpretazione della “soglia di gravitÃ ”. Attualmente, l’approccio dell’Unhcr richiede una valutazione caso per caso delle circostanze specifiche del reato, nonostante le linee guida e la giurisprudenza esistenti riconoscano che lo stupro puÃ² costituire un reato particolarmente grave. La Svezia sostiene invece che lo stupro e altre forme di violenza sessuale grave rappresentino, di per sÃ©, “una grave violazione dell’integritÃ fisica e psicologica” e non dipendano “da circostanze aggravanti, dal grado di lesione fisica o da altri fattori contestuali”.

“Tale interpretazione â€” si legge nel documento â€” rafforzerebbe la coerenza, la credibilitÃ e la continua legittimitÃ del regime internazionale di protezione dei rifugiati nel contesto contemporaneo”. Stoccolma ha quindi formalmente invitato l’Unhcr a dare prioritÃ a un processo di revisione che integri questa lettura automatica della gravitÃ dei reati sessuali nelle linee guida ufficiali dell’organizzazione. (ANSA).