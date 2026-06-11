Svezia, abolito il permesso di soggiorno permanente per i migranti

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Svezia

Il Parlamento svedese ha approvato la legge che abolisce il permesso di soggiorno permanente per i rifugiati

Dal 12 luglio, in Svezia potranno essere rilasciati solo permessi di soggiorno temporanei ai richiedenti asilo e ad alcune altre categorie di immigrati. La decisione fa seguito all’approvazione del disegno di legge da parte del Parlamento martedì scorso.

I permessi di soggiorno temporanei sono già la norma in Svezia. Ora, tuttavia, la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno permanente viene completamente eliminata per queste categorie. La misura non riguarda coloro che sono già in possesso di un permesso di soggiorno permanente.

www.sverigesradio.se

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