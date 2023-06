Biden ha invitato Meloni alla Casa Bianca

NEW YORK, 27 GIU – Il presidente americano Joe Biden ha invitato la premier Giorgia Meloni alla Casa Bianca in luglio.

Lo afferma la Casa Bianca riferendo della conversazione telefonica fra Biden e Meloni.

Biden ha parlato con la premier Giorgia Meloni “nell’ambito della stretta collaborazione con gli alleati e i partner dopo i recenti eventi in Russia”, afferma la Casa Bianca riferendo della conversazione telefonica. “I due leader hanno affermato il loro sostegno all’Ucraina”, si sono confrontati in vista del prossimo “vertice della Nato e hanno discusso i recenti sviluppi in Nord Africa”. (ANSA).