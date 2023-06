Malore fatale, muore 50enne a Lignano

Malore fatale nel tardo pomeriggio di ieri per un uomo di circa 50 anni di età che si trovava in un camping di Lignano Sabbiadoro. Il personale infermieristico giunto sul posto con un’ambulanza proveniente da Lignano e l’elisoccorso ha avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare ma purtroppo per l’uomo non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso.

https://www.telefriuli.it/cronaca/malore-al-camping-50enne-muore-a-lignano/