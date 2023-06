Milano, maxi rissa tra Rom con bastoni, bottiglie e coltelli: 7 feriti

La lite per un’auto parcheggiata male. Le due famiglie che iniziano a insultarsi. In un attimo, l’inferno. Maxi rissa lunedì pomeriggio in via Emilio Faà di Bruno a Milano, dove almeno sessanta persone si sono sfidate in strada a colpi di bastoni, bottiglie e coltelli.

La violenza è esplosa alle 18.45 fuori dal condominio al civico 5. A innescare la miccia, stando a quanto appreso, sarebbe stata una discussione tra due uomini per un posto macchina “conteso”. A quel punto le due fazioni – comprese donne e bimbi, tutti di famiglie di etnie rom – si sarebbero fronteggiate tra loro. Per sedare la rissa sono dovute intervenire numerose pattuglie del Radiomobile carabinieri, che hanno fatto non poca fatica a calmare gli animi, tanto che hanno dovuto chiedere l’intervento dei colleghi in assetto antisommossa.

Pesante il bilancio della rissa. I feriti sono almeno sette: un 13enne, cinque uomini di 19, 23, 35, 40 e 41 anni e una donna di 51. Sul posto sono arrivati gli equipaggi di cinque ambulanze e due auto mediche del 118 per prestare le cure ai coinvolti nello scontro. Le condizioni più gravi sono quelle di un uomo colpito a coltellate: è stato trasportato in codice rosso in ospedale. In pronto soccorso anche altre quattro persone, tra cui la 51enne, che è stata colpita con una bottigliata al volto. Un altro degli uomini ha invece riportato diverse ferite dopo essere stato preso a bastonate.

In via Faà di Bruno, dopo lunghissimi minuti di tensione, sono rimasti i segni della battaglia, con spranghe, cocci di bottiglia e addirittura assi da stiro sull'asfalto.