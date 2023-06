Milano, 73enne scippato in stazione Centrale: arrestato marocchino

L’abbraccio e la collanina che sparisce. Un ragazzo di 18 anni, cittadino marocchino, con precedenti, è stato arrestato venerdì mattina fuori dalla stazione Centrale a Milano con l’accusa di furto aggravato dopo aver derubato un 73enne italiano. A bloccarlo sono stati gli agenti della Polfer, che stavano effettuando alcuni servizi di controllo in piazza Duca d’Aosta.

Dopo aver notato il 18enne che si avvicinava con fare sospetto ai viaggiatori in transito, i poliziotti lo hanno tenuto d’occhio e lo hanno seguito fino alla fermata dei pullman per Malpensa. Appena lo hanno visto abbracciare il 73enne, che insieme a sua moglie stava per salire su uno shuttle per l’aeroporto, gli agenti hanno capito che il ladro aveva colpito e sono intervenuti. Dopo averlo bloccato, i poliziotti lo hanno perquisito e in una scarpa hanno trovato la collana d’oro che aveva appena scippato all’anziano. Per il ragazzo sono quindi scattate le manette.

La stessa sorte toccata sabato mattina a un 27enne peruviano e un 63enne cubano, bloccati dalla Polmetro subito dopo aver rubato il cellulare a un 67enne a bordo di un treno della linea verde, nella stazione di Garibaldi. Insieme ai due c’erano anche altri due complici, riusciti a fuggire. www.milanotoday.it