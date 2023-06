Siena, 32enne trovato morto in casa

L’intera Marsica piange la prematura ed improvvisa scomparsa dell’avezzanese Marco Murzilli, trovato morto a soli 32 anni nella sua casa di Siena, dove si era trasferito da qualche anno. Ancora da accertare le cause del decesso che verranno stabilite molto probabilmente lunedì con l’esame autoptico.

Murzilli da ore non rispondeva al telefono, circostanza che avrebbe fatto preoccupare più persone, dalla stessa ragazza al datore di lavoro che non lo aveva visto presentarsi al locale. Lanciato l’allarme, i carabinieri sono arrivati subito sul posto e, una volta entrati in casa, hanno trovato il 33enne senza vita a letto.

Sul caso indagano i carabinieri di Siena, intervenuti nel primo pomeriggio di ieri nell’appartamento ora sotto sequestro, dove il giovane viveva con la fidanzata, che si trovava fuori città.

La notizia della sua scomparsa ha gettato nello sconforto l'intera comunità, come dimostrano i tanti messaggi di cordoglio sui social. Amici e conoscenti lo ricordano come un ragazzo solare. Oltre alla fidanzata, lascia il padre e una sorella.