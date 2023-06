Malore al Pronto soccorso, muore 46enne

Hanno sporto denuncia i familiari di un uomo di 46 anni, morto nella giornata di ieri, dopo essersi recato, a seguito di un malessere, al Pronto soccorso dell’ospedale di Rossano. La salma è stata posta sotto sequestro dalla Procura che ha aperto un fascicolo. Si procederà pertanto con l’autopsia che potrebbe essere effettuata già domani.

L'uomo, un impiegato di 46 anni, spostato e padre di tre figli, pare che nella giornata di ieri si sia recato con le sue gambe al pronto soccorso poiché avvertiva un malessere. Subito dopo essere entrato nella sala visite -come scrive Gazzetta del Sud – mentre stava dialogando con i sanitari è caduto a terra. Sulle prime l'ipotesi più probabile pare sia quella che si sia trattato di un infarto fulminante che non ha lasciato scampo al quarantaseienne, ma i familiari nonostante lo strazio delle notizia del decesso hanno deciso di fare luce su di una morte improvvisa e chiarire il dubbio se si potesse intervenire in qualche modo per salvarlo.