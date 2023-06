Rissa a Trastevere: bosniaco accoltellato da connazionale

Urla, una rissa e un uomo insanguinato. Pomeriggio di tensione, quello di ieri, in un parco pubblico di Trastevere, tra via Ettore Rolli e via Bernardino Passeri quando è scoppiata una lite tra due cittadini stranieri, sfociata con il ferimento di uno dei due, sfregiato al volto con un coltello.

Alcuni passanti hanno notato la scena e hanno allertato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno identificato un 68enne bosniaco, rimasto ferito, poi soccorso e medicato all’ospedale San Camillo per un taglio profondo sulla guancia, riportando 10 giorni di prognosi.

I militari della compagnia Trastevere e della stazione di Porta Portese hanno rintracciato poco distante l’aggressore, un 46enne bosniaco che è stato arrestato e portato via.

