Napoli, Università Federico II: laurea honoris causa ad Alberto Angela

di Agenzia DIRE – NAPOLI – Alberto Angela, divulgatore scientifico e cittadino onorario di Napoli, ha ricevuto questa mattina, dal rettore dell’università Federico II di Napoli Matteo Lorito, la laurea magistrale honoris causa in Geologia e Geologia applicata. “A Napoli avete la capacità di vivere nel presente, di apprezzare ogni singolo momento – il commento di Angela -. Prendere una laurea in un settore che per me è cruciale come la geologia, in un ateneo così antico, così prestigioso, è come arrivare sulla luna, qualcosa di straordinario”.

Napoli – spiega Alberto Angela – è una famiglia che nel tempo ha accolto persone molto diverse. La storia di Napoli è una storia di tante storie negli ultimi millenni. Questa città ha la grande capacità di abbracciarti e di non farti sentire straniero. Questo è quello che potrei dirvi della mia esperienza di Napoli che è stata una grande scoperta, però soprattutto mi sento a casa ogni volta che vengo qua ed è una sensazione straordinaria”.

IL RETTORE: “ALBERTO ANGELA SEMPRE VICINO ALLA FEDERICO II”

“Una laurea honoris causa ha sempre un valore speciale, ma quella di oggi è una laurea importante che arriva in un giorno importante. Oggi – ha detto il rettore della Federico II Matteo Lorito – potremo dire che è il primo giorno dei nostri 800 anni, abbiamo completato i nostri 799 anni, e non c’era modo migliore per iniziare di una laurea honoris causa ad Alberto Angela, uno scienziato-divulgatore che è sempre stato molto vicino alla Federico II e soprattutto vicino a Napoli”.

IL SINDACO: “ALBERTO ANGELA TESTIMONIAL DI NAPOLI”

“Alberto Angela oltre a essere una grande personalità è un grande amico di Napoli, è un testimonial di Napoli e un cittadino onorario di Napoli, quindi – ha spiegato il sindaco Gaetano Manfredi – a noi fa piacere che ci sia questo riconoscimento accademico perché è un modo per stringere ancora di più un legame di amicizia e di vicinanza con Alberto Angela. Un’occasione importante in un momento di rilancio della città e di nuova centralità internazionale”.