Università Firenze, laurea honoris causa a Mattarella

Mattarella: “C’è la pretesa di agire al di fuori di organismi sovranazionali”

Nel suo discorso, ricevendo la laurea honoris causa all’Università di Firenze, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha richiamato i cambiamenti negli equilibri globali

“I protagonisti degli scenari globali, con grande e crescente influenza sulla vita quotidiana di singoli e comunità, sono soggetti tecnologici e finanziari. Sovente vi si fondono i due aspetti. Non si tratta di fenomeni completamente nuovi. Nuova è la pretesa di abbattere gli impegni assunti dopo la seconda guerra mondiale per dare ordine ai rapporti internazionali su base di parità tra gli Stati. La pretesa, infatti, è di agire al di fuori delle regole di Stati e di organismi sovranazionali, erodendo la sovranità dei primi e il crescente ruolo positivo dei secondi”.

Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo all’Università di Firenze la laurea magistrale Honoris Causa in “Politica, Istituzioni e Mercato”.

“Sfide rivoluzionarie nel mondo impattano sugli ambiti istituzionali”

“Il fondatore della Cesare Alfieri esortava i docenti di dare ai giovani ‘buone vettovaglie’ e di fornirli di ‘buone armi per tutta la campagna della vita militante’. Questo proposito appare oggi quanto mai essenziale perché la contemporaneità sta imponendo sfide rivoluzionarie nell’ordine internazionale e in quello economico, con evidenti riflessi sugli ambiti istituzionali”, ha aggiunto il Capo dello Stato.

