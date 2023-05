Aviano, sparo accidentale al poligono: ferito marito della viceministra Gava

Instagram

Incidente al poligono di tiro di Aviano (Pordenone), dove il colonnello dei carabinieri Antonio Dibari è rimasto ferito gravemente a una gamba a causa di uno sparo accidentale che ha colpito un’arteria. L’uomo, marito del viceministro dell’Ambiente Vannia Gava, è ricoverato in terapia intensiva ed è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico durato 12 ore. È in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.

Diversi i messaggi di vicinanza espressi da esponenti della politica

“Tutta la famiglia della Lega si stringe al colonnello dei Carabinieri Antonio Dibari, rimasto gravemente ferito in un incidente al poligono di tiro. A lui vanno i nostri più sinceri auguri, certi che possa superare anche questa sfida, e ai suoi cari a partire dalla moglie Vannia Gava, nostra militante e viceministro, va un abbraccio affettuoso”. Così i capigruppo di Camera e Senato della Lega, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.

“Sono vicino al Colonnello Dibari e confido che possa rimettersi al più presto così da poter tornare dalla sua famiglia. Alla mia amica Vannia Gava un forte abbraccio e tutto il mio affetto in questo momento difficile”. Così Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento.

“Auguro al colonnello Dibari di superare questo grave incidente ed esprimo vicinanza alla viceministra Gava per il difficile momento che sta affrontando. Conforta apprendere che il marito è fuori pericolo di vita”. Così la deputata Debora Serracchiani.

La senatrice Tatjana Rojc afferma: “sono molto colpita e addolorata da quanto occorso al colonnello Dibari cui auguro di ristabilirsi presto e del tutto, col sostegno della moglie Vannia Gava, della famiglia e dell’Arma dei Carabinieri. A tutti loro va il mio pensiero”.

