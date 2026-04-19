Louisiana, sparatoria dopo una lite: 8 bambini uccisi

Una lite domestica si Ã¨ trasformata in una strage a Shreveport, nel nord della Louisiana quasi al confine con il Texas

Otto bambini, con etÃ comprese tra 15 mesi e i 14 anni, sono stati ammazzati a colpi di armi da fuoco. Due donne adulte sono state colpite in testa da proiettili ma sono sopravvissute, mentre un giovane ragazzino si Ã¨ ferito saltando giÃ¹ da un tetto nel tentativo di scappare dalla sparatoria. Dopo un inseguimento e un ulteriore scontro a fuoco, il killer Ã¨ stato ucciso dalla polizia.

La sparatoria in tre case e la fuga

Al momento le informazioni che filtrano dalle forze dell’ordine sono frammentarie. Il movente Ã¨ stato individuato con un presunto “scontro domestico” che avrebbe scatenato la sparatoria di Shreveport intorno alle 6 di mattina locali, le 13 italiane. Delle 10 persone raggiunte – fatalmente o meno – dai proiettili, alcune sarebbero imparentate con il killer, poi ucciso dalle forze dell’ordine durante un inseguimento in auto. I proiettili sarebbero stati sparati “in tre localitÃ diverse”, si legge su Associated Press. Come ha poi specificato un portavoce della polizia, il killer avrebbe sparato in due case adiacenti: “Ãˆ una scena estesa come pochi di noi hanno mai visto”. Una delle persone ferite si sarebbe poi rifugiata in una terza casa, poco distante dal luogo degli spari.

L’inseguimento e la morte del killer

Dopo aver sparato brutalmente contro dieci persone, l’assassino avrebbe rubato un’auto a pochi metri dal luogo degli omicidi per allontanarsi e far perdere le sue tracce. “In quel momento gli agenti della polizia di Shreveport si sono messi dietro quel veicolo inseguendolo”, ha raccontato ancora il portavoce. Gli agenti hanno sparato e ucciso il sospetto durante l’inseguimento.

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