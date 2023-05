Firenze, furto negli uffici Aci: presi due minori stranieri

Firenze – Sono stati sorpresi negli uffici dell’Aci in viale Giovanni Amendola e, perquisiti, sono stati trovati in possesso di un fermacarte e di un telefono cellullare di proprietà dell’Automobile club Firenze. Per questo due giovani stranieri, minori, uno del 2005 e l’altro del 2006, sono stati denunciati per tentato furto e riaccompagnati nel centro per minori nel quale vivono.

I due, stranieri, secondo quanto riferito dagli investigatori, si sarebbero introdotti nei locali infrangendo una porta a vetro ma, a seguito di una chiamata al 112, sul posto è arrivata la polizia che li ha trovati all’interno degli uffici. Dopo poco, gli agenti sono stati raggiunti anche dal direttore dell’Aci che ha sporto denuncia.

