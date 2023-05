Campi Bisenzio: 16enne rapinato da 5 extracomunitari

Firenze – Nella tarda serata del 20 maggio, intorno alle ore 23.30, un minore italiano di 16 anni è stato aggredito a scopo di rapina all’uscita della discoteca, mentre aspettava l’arrivo dei propri genitori. Raggiunto da un gruppo di cinque extracomunitari, il 16enne è stato bloccato e minacciato. Poi gli è stata strappata la catenina che portava al collo ed è stato costretto ad aprire il portafogli per consegnare i contanti. Infine gli è stata sfilata la cintura dei pantaloni.

Il malcapitato ha tentato di divincolarsi e difendersi ma uno degli aggressori gli ha impedito di scappare, mentre un amico è riuscito ad allontanarsi e richiedere l’aiuto di un addetto alla vigilanza della discoteca, in attesa dell’arrivo dei carabinieri dell’aliquota radiomobile di Signa, allertati tempestivamente dal 112.

Uno degli autori del reato, un extracomunitario 20enne, disoccupato e in Italia senza fissa dimora, è stato poi fermato dai militari nei pressi della discoteca. Aveva ancora con sè la refurtiva. Arrestato, è stato portato in carcere a Sollicciano in attesa dell’udienza di convalida. www.firenzetoday.it