Malore improvviso, l’attore Ray Stevenson morto mentre girava un film a Ischia

L’attore britannico Ray Stevenson è morto all’ospedale Rizzoli di Ischia. Aveva 58 anni e si trovava sull’isola da alcuni giorni per girare il film “Cassino a Ischia”, diretto da Frank Ciota. Stevenson ha accusato un malore per cui è stato necessario il ricovero nella struttura medica. In seguito le condizioni dell’attore, già molto serie al momento del ricovero, si sono aggravate fino al decesso.

La carriera

Ray Stevenson, nato nel 1964, ha recitato nella sua carriera in diversi film. E’ stato il protagonista Frank Castle nel reboot dell’antieroe dei fumetti Marvel “Punisher – Zona di guerra”. Ha interpretato Volstagg in “Thor” di Kenneth Branagh, ruolo che ha ripreso in “The Dark World” e “Thor: Ragnarok”, poi è stato Porthos in “I tre moschettieri” e nel cast del film distopico “Divergent” e nel suo sequel, “Insurgent”.

La compagna e i figli

Era noto soprattutto per la sua interpretazione di Tito Pullo nella serie “Roma” prodotta da Bbc/Hbo. Dal 2005 era legato all’antropologa italiana Elisabetta Caraccia, conosciuta proprio sul set della serie. La coppia ha avuto tre figli, Sebastiano Derek (2007), Leonardo George (2011) e Lodovico (2013).

