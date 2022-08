Francia: “Rischio blackout a rotazione in inverno”

Blackout a rotazione – La premier francese Elisabeth Borne ha avvertito che quest’inverno potrebbe portare a interruzioni di corrente di due ore nelle case dei francesi.

Borne ha dichiarato alla tv TMC che la situazione è dovuta alle conseguenze della guerra e alla prevista chiusura della metà dei 56 reattori nucleari francesi per la manutenzione. La Francia dipende dal nucleare per il 67& dell’elettricità e dal gas per il 7%. tgcom24.mediaset.it

