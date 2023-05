“Se controlli gli alimenti controlli i popoli”

Deregolamentare i nuovi ogm come Bayer comanda?

Ne abbiamo parlato con autorevoli ospiti, esperti in questo vasto comparto.

PIAZZA LIBERTA’ – Intervento del prof. ALESSANDRO MELUZZI – medico, psichiatra, criminologo, scrittore, opinionista – estratto dalla puntata di sabato 20 maggio 2023

“Credo che la finalità sia una sola, quella di produrre dei sistemi, basati su sementi che non sono in grado di riprodursi senza tecnologia, che debbano essere ingegnerizzati per poter essere commercializzati”

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

Sosteneteci con una donazione

► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

SEGUITECI SU

Telegram – https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

Rumble – https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

PIAZZA LIBERTA’ è visibile in REPLICA su Byoblu il Martedì alle 14,30; il Mercoledì alle 9,30; il venerdì alle 9,30 e alle 23,00.