Crosetto, moduli addestrativi a militari ucraini in Italia

La Difesa italiana ha valutato, per il momento, di poter prendere parte all’iniziativa europea dell’addestramento di militari ucraini “con personale di staff da inviare nei comandi di Bruxelles, in Polonia e in Germania, nonché offrendo moduli addestrativi specialistici da svolgere, però, presso scuole e installazioni militari sul nostro territorio nazionale”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto alle commissioni di Esteri e Difesa, nell’ambito dell’esame delle deliberazioni sulle missioni. (ANSA).