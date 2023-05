Uzbekistan, la volontà politica ha aperto le porte

Ulugbek AZAMOV, Primo Vice Ministro della Cultura e del Turismo della Repubblica dell’Uzbekistan

Il 27-28 aprile si è tenuto a Tashkent il Secondo Forum Internazionale per gli Investimenti, durante il quale relatori di alto livello hanno condiviso la loro visione delle prospettive di investimento in Uzbekistan.

di Elena Buldakova e Inga Abgarova – www.planet360.info

La leva del Turismo

Uno dei partecipanti alla sessione del panel durante la quale sono state discusse le questioni degli investimenti nel settore turistico dell’Uzbekistan è Ulugbek Azamov, Primo Viceministro della Cultura e del Turismo della Repubblica dell’Uzbekistan.

In una conversazione con noi, egli ha posto un accento particolare sul sostegno che lo stato fornisce agli investitori stranieri, oltre a creare le condizioni per il funzionamento stabile del settore privato.

«Questi punti sono alla base della politica del nostro presidente, che è stata sottolineata durante la sessione del panel», afferma Ulugbek Azamov, continuando: «L’apertura del nostro paese attira gli investitori. Alcuni anni fa, i marchi famosi erano riluttanti ad immaginare una loro presenza in Uzbekistan, a stabilire condizioni e così via. Oggi, non ci crederete, c’è letteralmente una coda per investire! Ad esempio, nella nostra attività alberghiera. È chiaro che Tashkent è sempre stata la più attraente per gli affari, ma ora gli investitori stanno espandendo la loro gamma di interessi ad altre città dell’Uzbekistan. Inoltre, non parlo solo di investitori stranieri, ci sono anche quelli locali».

Secondo il viceministro, l’Uzbekistan è molto popolare nel settore economico “al dettaglio”, che comprende aziende specializzate nella commercializzazione di massa di prodotti o servizi omogenei e perciò a un gran numero di clienti.

Così, ad esempio, il noto Gruppo Inditex (n.d.r.: la società spagnola Inditex S.A.), proprietario di grandi catene di negozi, leader mondiale nella vendita al dettaglio di abbigliamento, che unisce marchi leggendari, sta già lavorando attivamente in Uzbekistan, aprendo i suoi negozi e centri commerciali.

«Una cosa è aprire un negozio o un supermercato», dice Ulugbek Azamov, «e un’altra è attirare investitori stranieri e costruire da zero un grande centro commerciale. Attualmente abbiamo anche i più grandi marchi mondiali di hotel».

Ulugbek Azamov collega lo sviluppo attivo di progetti internazionali in Uzbekistan con il fatto che il paese si è aperto, è diventato interessante per le grandi imprese poiché ha facilitato le visite turistiche e la politica di investimento. L’immagine dell’Uzbekistan è stata cambiata dalla volontà politica, ne è convinto.

«È stata la volontà politica ad aprire le porte e suscitare l’interesse verso il nostro Paese, sia da parte degli affari che dei turisti. Giudica tu stessa: i cittadini di 93 paesi del mondo possono visitare l’Uzbekistan senza visto di accesso! E basterebbe analizzare l’evoluzione del flusso turistico. Ecco le cifre: nel 2016 sono venuti da noi 2 milioni di turisti, nel 2017 2,7 milioni, nel 2018 5,4 milioni. L’anno scorso c’erano già 6,7 milioni di turisti, quest’anno ci aspettiamo non meno di 10 milioni».

Storia, Cultura, Gastronomia

Parlando delle attrazioni interessanti per i turisti, Ulugbek Azamov si è concentrato sul turismo storico e culturale, agro-gastronomico altamente sviluppato, che richiede ancora molto lavoro.

«Oggi non è sufficiente per un turista solo vedere i luoghi», afferma. «Un turista vuole provare la cucina nazionale». Poi aggiunge: «E, forse, gli piacerebbe partecipare alla produzione di ciò che è più tipico; ad esempio, delle nostre famose ceramiche… e vedere qualcosa di speciale».

Ulugbek Azamov ci spiega anche l’impostazione strategica che sta innovando con un processo che si potrebbe definire di “condivisione della propria Cultura”: «Abbiamo tutto per soddisfare le diverse esigenze degli ospiti: ad esempio, un progetto creato appositamente per i turisti europei, con visite ad antiche fabbriche per la produzione di seta e tessuti a Margilan, ceramiche a Rishtan, miniature a Samarcanda e Bukhara. Questo percorso include anche corsi di perfezionamento».

«E ci sono ulteriori sviluppi. Questa è l’iniziativa dei nostri partner italiani: con l’assistenza dell’Ambasciata dell’Uzbekistan in Italia, verrà creata una scuola per chef».

Secondo Ulugbek Azamov, la pandemia ha necessariamente apportato modifiche ai piani originari del ministero, ma oggi il mercato si sta gradualmente riprendendo. In particolare, si stanno prendendo in considerazione domande sull’avvio di voli charter con l’Europa nella fase iniziale.

Rapporti con la Grecia

Rispondendo a una domanda sui contatti con la Grecia, il viceministro della cultura e dello sport ha osservato che ci sono ancora troppo pochi progetti in comune per paesi con una tale storia di ottime relazioni. «Sono stato in Grecia», ha detto Ulugbek Azamov. «Hai un paese meraviglioso, persone aperte e amichevoli, molti di loro conoscono l’Uzbekistan: negli anni sovietici, una grande diaspora greca viveva nel nostro paese».

«Sono convinto che nel nostro caso i progetti congiunti debbano essere realizzati sulla base di Associazioni, un’interazione tra settore privato e commercio. Ad esempio, la Grecia vende attivamente il suo marmo all’Uzbekistan. C’è un negozio di ceramiche uzbeke ad Atene. Ma si può e si deve fare molto di più».

Rapporti con l’Italia

Ulugbek Ahmadovich ha anche osservato che recentemente è stato portato avanti un dialogo più intenso anche nel settore del turismo tra Italia e Uzbekistan.

«Oltre alla creazione di una scuola di alta formazione per cuochi di cui ho già parlato, avviata da partner italiani, stiamo lavorando sull’agriturismo, che in Italia è molto sviluppato».

I giovani

Separatamente, nei suoi commenti, Ulugbek Azamov ha toccato il tema del turismo giovanile, oggi sempre più diffuso, designandolo come piattaforma culturale per le generazioni future e notando la sua crescita negli ultimi anni.

«Di norma, prima il “nostro” turista-tipo aveva circa 60 anni, una persona che viaggiava, leggeva, in una parola era esperta. Oggi vengono da noi più giovani. E questo significa che è necessario sviluppare infrastrutture appropriate: questo include intrattenimento, viaggi nella natura, turismo ecologico ed estremo».

In questa direzione, secondo Ulugbek Azamov, si sta lavorando molto: la stazione sciistica di Amirsoy è stata completamente commissionata, ci sono progetti di turismo balneare nel bacino idrico di Navoi.

Inoltre, come ha notato il nostro interlocutore, anche il turismo domestico tra i giovani è ormai molto sviluppato in Uzbekistan, incoraggiato dallo Stato in ogni modo possibile. Quindi, c’è un programma speciale per la Settimana del Turismo Giovanile, in cui i giovani viaggiano per il loro paese con molte facilitazioni.

«Osserviamo un movimento tra i giovani verso la conoscenza della loro repubblica e incoraggiamo in ogni modo possibile questo desiderio».

Ulugbek Azamov ci ha parlato di una forma di alloggio turistico che è diventata popolare in Uzbekistan, il cosiddetto “Home stay”: un sistema per ricevere i turisti che vivono con i proprietari della casa e hanno l’opportunità di comunicare da vicino con loro.

«Abbiamo aree complesse, ad esempio in alta montagna, dove è impossibile e non è necessario costruire hotel. Quindi, qui ogni cittadino ha la possibilità di trasformare la propria casa in un “albergo” e ricevere fino a dieci persone. Esistono già 3.000 “case-albergo” di questo tipo in tutto il paese, dove i turisti non solo si rilassano, ma vedono anche la vita “dall’interno”, prendono parte alle faccende domestiche e, quindi, conoscono meglio il paese e le persone. Di recente ho visitato uno di questi villaggi di montagna, Sintop, nella regione di Navoi. Sono rimasto scioccato dall’architettura: ci sono edifici in pietra unici e quindi i turisti sono felici di venire lì usando il sistema Home stay».

Inga ABGAROVA, caporedattore del quotidiano internazionale in lingua russa in Grecia, “Mir and Omonia”. (https://mio.com.gr/en/)

Elena BULDAKOVA, redattore del sito internazionale Planet360.info