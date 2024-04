Svizzera, in piazza contro il trattato OMS: «Minaccia la nostra sovranità»

BERNA – Diverse centinaia di persone hanno manifestato ieri a Berna contro la bozza di accordo sulle pandemie attualmente in fase di negoziazione in seno all’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). A loro avviso, l’intesa minaccerebbe la sovranità della Svizzera. La dimostrazione è stata promossa dal movimento Mass Voll (letteralmente, la misura è colma) nato durante la pandemia di Covid-19 in particolare per lottare contro la discriminazione di chi non si sottoponeva a vaccinazione.

L’accordo in discussione all’OMS mira ufficialmente a «migliorare la prevenzione, la preparazione e la risposta a future pandemie in tutto il mondo». Gli oppositori in Svizzera e in altri paesi temono restrizioni alla libertà.

Proprio ieri l’associazione Pro Svizzera ha inoltrato una petizione munita di 37’637 sottoscrizioni denominata “Trattato OMS sulle pandemie – no grazie”. I firmatari chiedono che l’accordo dell’OMS venga sottoposto al parlamento e non venga firmato.

Pro Svizzera è un’organizzazione nata nell’ottobre 2022 dall’unione di Azione per una Svizzera indipendente e neutrale (ASNI), No alla strisciante adesione all’Ue e Associazione degli imprenditori contro l’adesione all’Ue.

www.tio.ch/svizzera – foto Mass Voll