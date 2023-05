Maltempo, 14 fiumi esondati in Emilia Romagna: 3 morti e 4 dispersi

Sono 14 i fiumi esondati in Emilia-Romagna fra ieri sera e le prime ore di stamani. Si tratta di Idice, Quaderna, Sillaro, Santerno, Senio, Lamone Marzeno, Montone, Savio, Pisciatello, Lavino, Gaiana, Ronco. Diciannove i corsi d’acqua con superamenti del livello 3 (allarme) della soglia idrometrica in alcune stazioni di rilevamento. Allagamenti diffusi in 23 comuni. Secondo la Protezione civile resta altissima anche l’attenzione sul versante idrogeologico dell’Appennino forlivese-cesenate, bolognese e ravennate: complessivamente ci sono segnalazioni di oltre 250 dissesti in atto.

È di almeno quattro dispersi e tre morti il bilancio dell’ondata di maltempo che nelle ultime ore sta flagellando l’Emilia Romagna. Numerose le persone evacuate, la regione Emilia Romagna fa sapere che la stima e’ in continua crescita. “Solo nelle prossime ore si potra’ avere un quadro completo di danni e conseguenze. E del numero di persone evacuate”, si spiega.

“Purtroppo è stato rinvenuto il cadavere nella zona di Zadina, in spiaggia. Ci sono le indagini delle forze dell’ordine, intanto condoglianze alla famiglia di questa persona”. Così Matteo Gozzoli sindaco di Cesenatico, dove in queste ore si sta abbattendo il maltempo che ha causato danni e vittime. Si tratta del terzo morto accertato dopo le alluvioni che hanno colpito l’Emilia Romagna.

Nella notte nuove esondazioni in Romagna

Nella notte i fiumi hanno continuato a uscire dagli argini e l’acqua invade diverse aree della Romagna. A Bagnacavallo (Ravenna) il Lamone. “La situazione degli allagamenti sta rapidamente peggiorando in buona parte del territorio a seguito della rottura dell’argine a Boncellino e delle criticita’ sulla rete scolante”, avvisa il Comune, spiegando che molte strade non sono percorribili e che si stanno verificando esondazioni anche sul fiume Senio in località Cotignola. Sono stati allestiti punti di accoglienza e la raccomandazione è di rimanere ai piani alti. Allagamenti anche a Castel Bolognese, con il Senio in paese. tgcom24.mediaset.it