Bologna, aumentano i furti in appartamento

ladre

A Bologna i furti in appartamento sono in aumento. Ãˆ quanto emerge da un rapporto dellâ€™istituto di ricerca Censis e dallâ€™azienda di impianti di sicurezza Verisure, realizzato in collaborazione con ilâ€¯Servizio analisi criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dellâ€™Interno. I dati sono relativi al 2024 e prendono in esame anche il resto della regione.

I dati di Bologna

Come si legge nel rapporto, a Bologna nel 2024 sono stati registrati 1.717 furti in abitazione, in aumento del 32,3% rispetto al 2023. Questo rende Bologna il 5Â° tra i capoluoghi per numeri assoluti. Numeri piuttosto alti anche considerando la provincia: quella bolognese, nel 2024, ha registrato quasi 4mila furti in casa.

CosÃ¬, la provincia di Bologna Ã¨ tra le prime dieci in Italia per numeri assoluti (9Â° posto) e al 13Â° per numeri relativi (38,8 furti ogni 10mila abitanti. Nel primo semestre del 2025, perÃ², questo tipo di furti Ã¨ diminuito del 33,1% rispetto ai primi sei mesi del 2024.

I dati regionali

In Emilia-Romagna nel 2024 ci sono stati quasi 16mila furti in abitazione, con un incremento del 4,3% rispetto allâ€™anno precedente. La media Ã¨ ben al di sopra di quella italiana: 35,6 furti ogni 10mila abitanti, piÃ¹ bassa rispetto alla media nazionale (26,4). Si tratta della quarta regione in Italia.
www.bolognatoday.it

