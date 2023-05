PESARO, 12 MAG – Una bomba d’acqua, seguita da una violenta grandinata, è caduta in pochi minuti nel centro abitato in una parte di Pesaro. Secondo il sindaco Matteo Ricci, che sta pubblicando foto e aggiornamenti sula sua pagina facebook, risultano allagamenti in via Cavour,via Mameli, Campo Sportivo, sottopasso Cappuccini, sottopasso di via Rossi, via Madonna di Loreto e zona Calcinari. ANSA