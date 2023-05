GB, sfida alla Cina: la ex premier Truss a Taiwan

LONDRA, 09 MAG – Torna in scena la ex premier britannica Liz Truss, dopo la conclusione ingloriosa del suo fugace interregno a Downing Street fra il mandato di Boris Johnson e quello attuale di Rishi Sunak. E lo fa con una visita a Taiwan non priva di rischi di contraccolpi diplomatici spinosi per il Regno Unito in relazione ai rapporti con la Cina.

Truss ha annunciato oggi che sarà la settimana prossima a Taipei, dove tra l’altro terrà un discorso, per testimoniare sostegno a Taiwan – esaltata come bastione filo occidentale “della democrazia e della libertà” in Asia e per denunciare “il comportamento sempre più aggressivo” imputato a Pechino.