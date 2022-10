GB, la premier Liz Truss si dimette dopo soli 44 giorni

La premier britannica, Liz Truss, dopo soli 44 giorni, ha annunciato le dimissioni: si tratta del mandato di governo più breve di sempre. La leader inglese è stata al centro di polemiche per la mini manovra fiscale, in cui figurava un taglio azzardato delle tasse e che l’aveva portata a fare un passo indietro. Il primo a lasciare l’incarico era stato il ministro del Tesoro, Kwasi Kwarteng.

A succedergli Jeremy Hunt, l’uomo più quotato come successore della Truss, che però ha annunciato che non intende candidarsi per la leadership del partito conservatore. Per i bookmaker il favorito è Rishi Sunak, ma un nuovo sondaggio fa rientrare in gioco l’ex premier Boris Johnson, che, secondo il Times, sta pensando a una nuova candidatura.

Il mandato più breve di sempre – Prima delle dimissioni Liz Truss (ecco chi è) è stata in carica come premier britannica per soli 44 giorni: si tratta del mandato più breve dei primi ministri della Gran Bretagna. Il secondo, sottolineano i media, fu quello di George Canning, rimasto in carica per 119 giorni prima di morire nel 182. tgcom24.mediaset.it

