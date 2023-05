BioNTech, crollo dell’utile nel 1° trim per calo vendite del vaccino Covid

(Teleborsa) – BioNTech, azienda tedesca di biotecnologia e biofarmaceutica che ha sviluppato assieme a Pfizer un vaccino per il Covid-19, ha registrato ricavi totali pari a 1.277 milioni di euro per i tre mesi chiusi al 31 marzo 2023, rispetto a 6.374,6 milioni di euro per lo stesso periodo dell’anno precedente. La variazione è dovuta principalmente ai minori ricavi commerciali derivanti dalla fornitura e dalla vendita dei vaccini Covid-19 in tutto il mondo.

L’utile netto è stato di 502,2 milioni di euro per i tre mesi chiusi al 31 marzo 2023, rispetto a 3.698,8 milioni di euro per il periodo comparativo del 2022.

“Nel primo trimestre del 2023, la nostra performance finanziaria è stata pienamente in linea con le nostre aspettative e abbiamo eseguito secondo le nostre priorità di allocazione del capitale aumentando e facendo avanzare la nostra pipeline in fase clinica, annunciando molteplici transazioni significative di sviluppo del business e continuando a perseguire il programma di riacquisto di azioni”, ha affermato il CFO Jens Holstein.

BioNTech ha confermato la guidance sui ricavi del vaccino Covid-19 di circa 5 miliardi di euro nel 2023, in calo rispetto ai 17,2 miliardi di euro dello scorso anno.