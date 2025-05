Trump, riduzione prezzi dei farmaci fino a 80%

NEW YORK, 12 MAG – Donald Trump firmerà alle 9:00 di lunedì (le 15.00 in Italia) un ordine esecutivo che ridurrà i “prezzi dei farmaci quasi immediatamente del 30-80%”. Lo annuncia il presidente sul suo social Truth. (ANSA).

“Per molti anni il mondo si è chiesto perché i farmaci da prescrizione e i prodotti farmaceutici negli Stati Uniti d’America fossero COSÌ MOLTO PIÙ COSTOSI RISPETTO A QUALSIASI ALTRA NAZIONE, A VOLTE DA CINQUE A DIECI VOLTE PIÙ COSTOSI DELLO STESSO FARMACO, PRODOTTO NELLO STESSO LABORATORIO O STABILIMENTO, DALLA STESSA AZIENDA??? Era sempre difficile da spiegare e molto imbarazzante perché, in realtà, non c’era una risposta corretta o legittima.

Le aziende farmaceutiche/farmaceutiche dicevano, per anni, che erano i costi di ricerca e sviluppo, e che tutti questi costi erano, e sarebbero stati, senza alcuna ragione, sostenuti dai “pollici” d’America, SOLI. I contributi alle campagne elettorali possono fare miracoli, ma non con me, e non con il Partito Repubblicano. Faremo la cosa giusta, qualcosa per cui i Democratici si battono da molti anni.

Pertanto, sono lieto di annunciare che domani mattina, alle 9:00 alla Casa Bianca, firmerò uno dei decreti esecutivi più importanti nella storia del nostro Paese. I prezzi dei farmaci da prescrizione e dei prodotti farmaceutici saranno RIDOTTI, quasi immediatamente, dal 30% all’80%. Aumenteranno in tutto il mondo per uniformare e, per la prima volta in molti anni, portare EQUITÀ ALL’AMERICA! Istituirò una POLITICA DELLA NAZIONE PIÙ FAVORITA, in base alla quale gli Stati Uniti pagheranno lo stesso prezzo della nazione che paga il prezzo più basso in qualsiasi parte del mondo. Il nostro Paese sarà finalmente trattato equamente e i costi sanitari dei nostri cittadini saranno ridotti a livelli mai nemmeno immaginati prima. Inoltre, oltre a tutto il resto, gli Stati Uniti risparmieranno MIGLIAIA DI MILIARDI DI DOLLARI. Grazie per l’attenzione a questa questione. RENDIAMO L’AMERICA DI NUOVO GRANDE!

Da Donald Trump Truth Social 05/11/25 17:22

For many years the World has wondered why Prescription Drugs and Pharmaceuticals in the United States States of America were SO MUCH HIGHER IN PRICE THAN THEY WERE IN ANY OTHER NATION, SOMETIMES BEING FIVE TO TEN TIMES MORE EXPENSIVE THAN THE SAME DRUG, MANUFACTURED IN THE EXACT…

